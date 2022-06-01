Китай готовится к военному конфликту?

Народно-освободительная армия Китая в ходе учений на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе может применить наихудший из возможных сценариев, пишет китайское издание Global Times.

«В настоящий момент США и Япония рассматривают варианты вмешательства в тайваньский вопрос военными средствами. Из-за этого народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет учения, в которых будет применен наихудший сценарий», - заявил китайский военный эксперт.

Он отметил, что за последнее время НОАК провела несколько крупномасштабных учений неподалеку от острова Тайвань. Это «являлось редкостью в последние годы». Как уточнил еще один эксперт издания, в настоящий момент армия Китая ведет практическую подготовку к потенциальному военному конфликту. Столкновение уже не кажется невозможным.