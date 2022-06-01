В бакинском приюте избивали детей, прокуратура начала расследование

В Сабунчинской районной прокуратуре было проведено разбирательство в связи с обнаружением следов насилия на теле детей во время мониторинга, проведенного с участием различных госорганов в расположенном в поселке Бакиханова детском приюте.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, проведенное расследование выявило, что Дж.М. (имя и фамилия условные) в период пребывания в приюте с февраля по начало мая 2022 года подвергался различного рода психологическому и физическому насилию, а также был свидетелем психологического и физического насилия в отношении других содержащихся в приюте детей.

Кроме того, на телах двух других детей были обнаружены следы насилия, время появления которых совпадает с периодом содержания в приюте.