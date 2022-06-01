Дипломат с «боевым опытом» станет послом США в Армении

Заместитель американского посла в Украине Алан Перселл будет назначен послом в Армении. Об этом сегодня, 2 июня, пишет армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.

Издание напоминает, что срок пребывания нынешней главы дипмиссии США в Ереване Линн Трейси истекает через два месяца. Ее, по данным газеты, сменит Перселл, который ныне является заместителем посла в Киеве Бриджит Бринк.

«По сути, американский дипломат, прошедший «боевое крещение» в Украине, будет возглавлять дипмиссию в Армении», — отмечает издание.