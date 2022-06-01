Сийярто заявил в Баку: Венгрия не согласна с санкциями против России

«Венгрия не может согласиться с санкциями в отношении российского газа, поскольку страна в нем очень нуждается». Об этом, выступая на конференции в рамках «Бакинской энергетической недели», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, 85% природного газа, поступающего в страну, приходится на Россию.

«Это не значит, что это наш исключительный выбор. Данный факт связан с физическими условиями, инфраструктурой, а также с нашим местоположением. Подходим к этому вопросу с прагматической точки зрения. Поэтому мы говорим об использовании каспийского газа в балансе Венгрии. Мы хотим, чтобы каспийский газ стал реальностью в Центральной Европе. Но для этого нужны серьезные инвестиции», - отметил Сийярто.