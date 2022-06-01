Какие цели преследует турецкая армия в Сирии?

Новая операция турецкой армии на севере Сирии будет состоять из нескольких этапов, при ее проведении будет учитываться опыт трансграничных действий Вооруженных сил Турции в Северном Ираке, пишет турецкая газета Star.

«Турция настроена в высшей степени решительно. Скорее всего, она будет проводить ее поэтапно, по примеру Ирака, но начальная стадия операции крайне важна», - приводит газета мнение эксперта по вопросам безопасности Абдуллаха Агара.

Как отметил эксперт, целями операции будет завершение создания коридора безопасности, недопущение распада Сирии и содействие урегулированию сирийской проблемы в целом.

Издание также отмечает, что успех операции в Сирии будет зависеть не только от очистки региона от так называемых «сил национальной самообороны» (сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана), но и примирения противоборствующих в гражданской войне в Сирии сторон. Крайне важно в этом отношении, как отмечается, не допустить межэтнической напряженности, особенно в районе Алеппо. «Без решения проблемы Алеппо проблему Сирии не решить», - отмечает турецкая газета.