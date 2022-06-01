Попеску: Азербайджан и Румыния могут создать «зеленый» энергетический коридор

«Румыния и Азербайджан могут обеспечить коридор в производстве «зеленой» энергии». Об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, выступая на энергетическом форуме в Баку в рамках «Бакинской энергетической недели».

По его словам, Азербайджан и Румыния могут создать «зеленый» коридор, налаживая поставки ВИЭ через Азербайджан, Грузию и далее в Европу.

Он подчеркнул, что сегодня, как и многие страны, Румыния рассматривает возможность диверсификации энергоресурсов, и Азербайджан будет играть в этом контексте важную роль.