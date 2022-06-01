Турция не ждет компромиссов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не ждет каких-либо компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

"Сила, влияние и потенциал Турции очевидны. Наше значение для НАТО тоже очевидно. Мы не ждем компромиссов. Мы выдвигаем принципиальные условия для членства [Швеции и Финляндии в НАТО]", - подчеркнул он.