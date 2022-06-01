НАТО объявит Россию главной угрозой альянсу

Страны-члены НАТО на саммите в Мадриде в конце июня утвердят новую Стратегическую концепцию альянса, которая не менялась с 2010 года. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что главной угрозой будет названа Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

"Россия появится в Стратегической концепции в качестве первостепенной угрозы альянсу", - сказала она.

По ее словам, поддержка Украины станет главной темой саммита, в котором примет участие президент Джо Байден.