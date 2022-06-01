Держатели BirKart будут зарабатывать подарки!

Самая популярная карта рассрочки страны BirKart запустила новую акцию, в рамках которой держатели смогут зарабатывать баллы с покупок. По условиям, баллы будут начисляться за покупки в рассрочку и единовременные платежи на сумму 20 AZN и выше. После завершения акции те, кто накопил более 500 баллов, смогут получить подарок.

Подарок можно заработать в зависимости от количества набранных баллов. За 500–4999 баллов можно получить 50 МБ мобильного интернета и 20 минут разговора, за 5 000–9 999 баллов — 50 000 «Сердечек», за 10 000–24 999 баллов —топливную карту на 20 AZN, за 25 000–39 999 баллов — кешбэк 50 AZN, за 40 000–69 999 баллов — кешбэк 100 AZN, за 70 000–149 999 баллов —телевизор LG, а если собрать более 150 000 баллов, то можно получить смартфон iPhone 13.