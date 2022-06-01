Держатели BirKart будут зарабатывать подарки!
Самая популярная карта рассрочки страны BirKart запустила новую акцию, в рамках которой держатели смогут зарабатывать баллы с покупок. По условиям, баллы будут начисляться за покупки в рассрочку и единовременные платежи на сумму 20 AZN и выше. После завершения акции те, кто накопил более 500 баллов, смогут получить подарок.
Подарок можно заработать в зависимости от количества набранных баллов. За 500–4999 баллов можно получить 50 МБ мобильного интернета и 20 минут разговора, за 5 000–9 999 баллов — 50 000 «Сердечек», за 10 000–24 999 баллов —топливную карту на 20 AZN, за 25 000–39 999 баллов — кешбэк 50 AZN, за 40 000–69 999 баллов — кешбэк 100 AZN, за 70 000–149 999 баллов —телевизор LG, а если собрать более 150 000 баллов, то можно получить смартфон iPhone 13.
В ходе акции клиенты будут получать уведомления о заработанных баллах после каждой оплаты. Баллы будут рассчитываться как по количеству, так и по сумме транзакций. При рассрочке клиенты будут получать 10 баллов за каждую операцию и 5 баллов за каждый потраченный манат. При единовременных платежах владельцы BirKart заработают 2 балла за каждую операцию и 1 балл за каждый потраченный манат. Баллы по количеству транзакций каждый клиент может заработать 10 раз при рассрочке и 30 раз при единовременных оплатах. Ограничений по начислению баллов в зависимости от суммы операций нет.
За получением подарка держатели BirKart должны обратиться в течение трех месяцев после завершения акции, которая продлится до 30 июня 2022 года. По окончании акции участникам будет отправлена информация о подарке и способе его получения. Для более подробной информации об акции перейдите по ссылке https://kbl.az/bktqpr.