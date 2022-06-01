Потери России в войне в Украине растут
За минувшие сутки украинские военные убили 150 российских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 тыс. 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1 тыс. 363 (+2) единицы,
- боевых бронированных машин - 3 тыс. 354 (+11),
- артиллерийских систем - 661 (+2),
- реактивных систем залпового огня - 207,
- средств ПВО - 95 (+1),
- самолетов - 210 (+2),
- вертолетов - 175,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 521 (+2),
- крылатых ракет - 120,
- кораблей/катеров - 13,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 325 (+35),
- специальной техники - 51 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.