В Молдове заявили о «прерванном политическом диалоге» с Россией

После вторжения России в Украину Кишинев почти полностью прервал политический диалог с Москвой. Об этом в эфире телеканала TVR заявил глава молдавского МИД Нику Попеску .

«С момента военных действий в Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдове, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом России. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — цитирует РБК молдавского министра.

Попеску добавил, что диалог Кишинева и Москвы до начала войны в Украине также не был интенсивным. «Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все», — заключил министр.

С начала российского вторжения в Украину официальный Кишинев старается сохранять нейтралитет. В середине мая премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что нейтралитет Молдовы прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Комментируя военные действия в Украине, Гаврилица отметила, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдовы, но пока считают это «отдаленной опасностью».

Молдова на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями.