Парвиз Шахбазов рассказал об изменении динамики энергосистемы Азербайджана

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил с приветственной речью на 27-м “Бакинском энергетическом форуме”. Было отмечено, что гибкие стратегические решения, принятые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в нужное время послужили примерами диверсификации, являющейся гарантом устойчивого энергоснабжения европейского и мирового рынков.

Именно результатом такой политики является поставка азербайджанского газа по Южному газовому коридору европейским потребителям в момент наибольшей необходимости. Министр энергетики сказал, что сегодня азербайджанский газ составляет 13-90% от общего потребления газа в различных странах.

“По TANAP и TAP в Турцию и Европу уже поставлено 29 млрд кубометров, а за 5 месяцев этого года - 6,8 млрд кубометров. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 16 миллиардов кубометров, а наш экспорт газа в Европу превысит 10 миллиардов кубометров”, - сказал министр.

Подчеркнув, что в настоящее время глобальная энергетическая архитектура перепроектирована в соответствии с вызовами энергетической безопасности и климата, министр отметил, что “зеленая” энергия является предпочтительным источником диверсификации в энергоснабжении. Было отмечено, что такая синергия энергетической безопасности и декарбонизация является современной глобальной тенденцией, ускоряющей переход к “зеленой” энергии, превращая ее в драйвер энергетической независимости.

"Сегодня здесь можно сказать, что происходят трансформационные процессы, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана. Совершенно иная, новая страница открывается в энергетической истории Каспия. Так, через два дня мы подпишем новое соглашение по крупномасштабным “зеленым” энергетическим проектам в жемчужине Карабаха - Шуше. Такие устойчивые инициативы являются показателем международного интереса в краткосрочной перспективе к курсу президента Азербайджана на “зеленую” энергию, определяющему возобновляемые источники энергии как стратегический приоритет в развитии страны. Это адекватная реакция инвесторов на призыв к использованию богатого возобновляемого энергетического потенциала освобожденных территорий в концепции “зеленой”энергетической зоны с “нулевой эмиссией”, - сказал он.

Отметив, что “зеленая” повестка дня, поддерживаемая многосторонними реформами в энергетической сфере Азербайджана, сталкивается с тенденциями глобального развития, министр сказал, что Азербайджан станет страной, которая расширит свое энергетическое партнерство с соседними странами и Европой по многим альтернативным источникам благодаря экспорту газа, “зеленой энергии” и “чистого” водорода, которые будут сэкономлены в будущем.