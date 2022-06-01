Лукашенко призвал Россию и Беларусь не поддаваться на уловки

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Москву и Минск не поддаваться на уловки желающих исказить историю. Об этом он заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Лукашенко поблагодарил Дрозденко за передачу Минску капсулы с землей Невского пятачка, где, по словам белорусского лидера, «каждый сантиметр пропитан кровью наших советских людей». «Так мы вместе увековечиваем память о Великой Отечественной войне и подвиге наших солдат-победителей. Сейчас, как ни странно, это выходит на первый план. Это очень важно. Потому что много желающих не просто исказить историю, но и некоторые наши подвиги предать забвению. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на подобные уловки», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал действовать так, «чтобы не было стыдно перед нашими сыновьями».