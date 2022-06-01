Последняя схватка Пашиняна за власть. Оппозиция пошла на смертный бой горячая тема
Несмотря на продолжающиеся почти полтора месяца уличные акции протеста против мира с Азербайджаном, реваншистская оппозиция в Армении так и не смогла переломить ситуацию и заставить Никола Пашиняна уйти в отставку.
С другой стороны, не оправдались и предположения правительства, считавшего, что волна протестов «уляжется сама по себе».
Примерно 10-12 тысяч человек, составляющих ядро протестов, по-прежнему выходят каждый день на улицы Еревана. Таким образом, даже если у реваншистов нет ресурсов для осуществления запланированной революции, они по-прежнему могут держать правительство под прессом постоянного давления. Что реваншисты и делают.
Как уже писал haqqin.az, несколько дней назад лидеры реваншистов назвали очередной виток протестов "Новым карабахским движением" и прибегли к более агрессивной тактике. Отныне толпы демонстрантов собираются перед зданиями правительственных офисов, а пользующиеся парламентской неприкосновенностью депутаты-оппозиционеры входят при поддержке толпы в эти здания и пытаются заставить министров и чиновников публично заявить о "невозможности сохранения Карабаха в составе Азербайджана".
При этом полиция по-прежнему использует силу для разгона демонстрантов. В последние два дня спецподразделения полиции "Красные береты" стали действовать более агрессивно, сообщается о десятках раненых.
"Поворотной точкой" в протестном движении реваншисты объявили 3 июня. Именно в этот день оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" созвали внеочередное заседание Национального собрания для принятия заявления по Карабаху и процессу делимитации границ, призвав парламент провести "красную черту".
По требованию реваншистов, парламент Армении должен принять заявление, "исключающее тот факт, что Карабах имеет какой-либо статус в составе Азербайджана".
Правящая фракция, от которой зависит и проведение заседания, и принятие заявления, уже заявила, что не примет в нем участия.
В ответ лидер протестного движения, вице-спикер и дашнак Ишхан Сагателян выдвинул ультиматум: если правящая партия не приедет на заседание парламента 3 июня и не поддержит заявление о "красной линии", то ее члены объявляют себя тем самым врагами нации, обманывающими людей.
В свою очередь, председатель парламента Ален Симонян назвал «ложным процессом» инициативу оппозиции по созыву внеочередного заседания по вопросу Карабаха. По словам Симоняна, оппозиция оказалась в тупике, в который сама себя загнала.
Газета "Паст" пишет, что до 3-го июня власть намерена убрать все палатки с площади Франции.
"Хотя Никол Пашинян и предлагал с трибуны парламента не мешать оппозиции и дать ей «износиться до конца", тем не менее премьер-министр всерьез обеспокоен тем, что оппозиционное движение абсолютно не "изнашивается", - пишет обозреватель «Паст».
- Свидетельством тому последние акции и позорные, жесткие, бесчеловечные действия полиции. Как передают наши источники в правящей партии, Пашинян намерен "освободить" до 3 июня площадь Франции, любой ценой убрав оттуда все палатки. У нас есть также информация, что премьер-министр уже проинформировал о своем решении аккредитованных в Армении западных послов, отметив, что намерен предпринять жесткие меры. В эти дни Пашинян сконцентрировал в Ереване огромное количество полицейских – единственную оставшуюся опору своей власти. К нам поступают сведения, что из областей перебрасывают новые группы полицейских".
Но по мнению большинства наблюдателей, использование властью силы для разгона демонстраций, а также любая попытка демонтировать лагерь протестующих на площади Франции могут возыметь обратный эффект.
"По сообщению нашего источника, причиной свирепых действий полицейских был прошедший 28 мая в Степанакерте (Ханкенди – ред.) многотысячный митинг-шествие, - пишет газета «Грапарак». - Для Пашиняна это было неожиданностью. Он понял, что против него назревает протест общеармянского масштаба, а потому приказал применить в отношении ереванских демонстрантов самые жесткие методы, чтобы заодно запугать жителей Карабаха».