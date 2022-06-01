Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:38

Несмотря на продолжающиеся почти полтора месяца уличные акции протеста против мира с Азербайджаном, реваншистская оппозиция в Армении так и не смогла переломить ситуацию и заставить Никола Пашиняна уйти в отставку. С другой стороны, не оправдались и предположения правительства, считавшего, что волна протестов «уляжется сама по себе». Примерно 10-12 тысяч человек, составляющих ядро протестов, по-прежнему выходят каждый день на улицы Еревана. Таким образом, даже если у реваншистов нет ресурсов для осуществления запланированной революции, они по-прежнему могут держать правительство под прессом постоянного давления. Что реваншисты и делают.

Как уже писал haqqin.az, несколько дней назад лидеры реваншистов назвали очередной виток протестов "Новым карабахским движением" и прибегли к более агрессивной тактике. Отныне толпы демонстрантов собираются перед зданиями правительственных офисов, а пользующиеся парламентской неприкосновенностью депутаты-оппозиционеры входят при поддержке толпы в эти здания и пытаются заставить министров и чиновников публично заявить о "невозможности сохранения Карабаха в составе Азербайджана". При этом полиция по-прежнему использует силу для разгона демонстрантов. В последние два дня спецподразделения полиции "Красные береты" стали действовать более агрессивно, сообщается о десятках раненых. "Поворотной точкой" в протестном движении реваншисты объявили 3 июня. Именно в этот день оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" созвали внеочередное заседание Национального собрания для принятия заявления по Карабаху и процессу делимитации границ, призвав парламент провести "красную черту". По требованию реваншистов, парламент Армении должен принять заявление, "исключающее тот факт, что Карабах имеет какой-либо статус в составе Азербайджана". Правящая фракция, от которой зависит и проведение заседания, и принятие заявления, уже заявила, что не примет в нем участия.

В ответ лидер протестного движения, вице-спикер и дашнак Ишхан Сагателян выдвинул ультиматум: если правящая партия не приедет на заседание парламента 3 июня и не поддержит заявление о "красной линии", то ее члены объявляют себя тем самым врагами нации, обманывающими людей. В свою очередь, председатель парламента Ален Симонян назвал «ложным процессом» инициативу оппозиции по созыву внеочередного заседания по вопросу Карабаха. По словам Симоняна, оппозиция оказалась в тупике, в который сама себя загнала. Газета "Паст" пишет, что до 3-го июня власть намерена убрать все палатки с площади Франции. "Хотя Никол Пашинян и предлагал с трибуны парламента не мешать оппозиции и дать ей «износиться до конца", тем не менее премьер-министр всерьез обеспокоен тем, что оппозиционное движение абсолютно не "изнашивается", - пишет обозреватель «Паст».