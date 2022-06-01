Экс-ядерный инспектор ООН: у Ирана уже достаточно обогащенного урана для создания оружия
Бывший ядерный инспектор ООН Дэвид Олбрайт заявил, что Тегеран имеет достаточно высокообогащенного урана для создания оружия, неясно, сколько времени потребуется, чтобы собрать бомбу, передает Курсор.
Олбрайт, который в 1990-х годах работал инспектором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сделал эти замечания в интервью лондонскому информационному агентству Iran International.
«Иран достиг критического периода, когда время прорыва равно нулю. И это означает, что теперь у него достаточно высокообогащенного урана для создания ядерного оружия», — сказал Олбрайт.