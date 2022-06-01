Ровшан Наджаф: Азербайджан может удовлетворить потребность Евросоюза в природном газе

«В Азербайджане достаточно запасов газа для удовлетворения потребностей стран Евросоюза». Об этом на конференции в рамках «Бакинского энергетического форума» заявил временно исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф.

По его словам, нынешняя инфраструктура транспортировки газа на рынки стран Европы не позволяет поставки природного газа в нужных объемах.

«В этот сектор в последние годы инвестиций было меньше, чем в нефтяную отрасль. У нас в стране есть достаточные запасы газа для удовлетворения потребностей стран ЕС, однако инфраструктура не позволяет поставлять газ в нужных объемах. Ведутся работы по привлечению финансовых организаций к инвестированию и расширению трубопроводной инфраструктуры Азербайджана, в частности, нужны и игроки, которые готовы оказать поддержку нашей стране в добыче газе», - сказал Ровшан Наджаф.

Он подчеркнул, что в последующие годы спрос на природный газ будет расти, добавив, что SOCAR вместе со своими партнерами увеличит добычу природного газа.