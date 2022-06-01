Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских «националистов» из "Кракена" и "Азова" в районе Харькова. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских «нацистских формирований» "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", - сообщил он.