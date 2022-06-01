Иранский министр: из Туркменистана в Азербайджан будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
«Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 миллиардов кубометров газа». Об этом заявил на конференции в рамках «Бакинской энергетической недели» министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
По его словам, это реализуется на основе трехстороннего договора, подписанного между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.
«Иран намерен увеличить поставки газа в Турцию: В настоящее время Иран ежедневно поставляет в Турцию 30 млн кубометров природного газа. В то же время Иран ежедневно поставляет около 60 млн кубометров газа в Ирак», - сказал он.
Оуджи также отметил, что санкции против Ирана оказались неэффективными.
«Несмотря на санкции, Иран смог развить собственную нефтегазовую инфраструктуру. Сегодня страна транспортирует газ по трубопроводам во все соседние страны. Мы в состоянии удовлетворить все потребности наших соседей в газе, у нас имеется вся инфраструктура для этого. В целом, Иран всегда готов к сотрудничеству со всеми странами», - сказал он.
Отметим, что с 3 января 2022 года в рамках газового обмена Туркменистана, Ирана и Азербайджана начались поставки 4,5 млн кубометров газа в сутки. Иран получает туркменский газ на востоке страны и поставляет его в Азербайджан на северо-востоке Ирана.
Соглашение об обмене газом между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было подписано 28 ноября 2021 года в Ашхабаде.