Иранский министр: из Туркменистана в Азербайджан будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа

«Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 миллиардов кубометров газа». Об этом заявил на конференции в рамках «Бакинской энергетической недели» министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По его словам, это реализуется на основе трехстороннего договора, подписанного между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.

«Иран намерен увеличить поставки газа в Турцию: В настоящее время Иран ежедневно поставляет в Турцию 30 млн кубометров природного газа. В то же время Иран ежедневно поставляет около 60 млн кубометров газа в Ирак», - сказал он.