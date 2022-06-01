20 дней безрезультатных поисков индуса в загатальских лесах

Продолжаются поиски пропавшего в Загатале гражданина Индии. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечено, что к поискам пропавшего в Загатальском районе 29-летнего гражданина Индии наряду с группами, состоящими из военнослужащих Внутренних войск МВД, сотрудников районного отдела полиции, а также соответствующих структур Министерства экологии и природных ресурсов, были привлечены местные жители, альпинисты и дроны.

Напомним, 17 мая в полицию поступило заявление о пропаже в Загатале гражданина Индии Кондавеети Маникатха, 1993 года рождения. В результате предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель, в котором остановился в Загатале, и отправился в высокогорную местность со сложным рельефом в селе Джар.