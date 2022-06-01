В пресс-службе МЧС в связи с этим отмечают, что в ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, несоблюдение правил пожарной безопасности при хозяйственной деятельности или на отдыхе могут привести к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, национальным и природным ресурсам, в том числе лесам и заповедникам, а также создается опасность для жизни и здоровья человека.

С наступлением летнего сезона активизируются сельскохозяйственные работы, граждане с целью отдыха часто выезжают на природу. При этом, учитывая, что повышение температуры увеличивает риск возникновения пожаров и их быстрого распространения, от граждан требуется проявлять бдительность и осторожность.

Обращаясь к населению, МЧС подчеркивает важность неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности в связи с потеплением погоды и напоминает о нескольких простых правилах безопасности:

- не пользоваться открытым огнем и не курить на полях, во время сенокоса и вблизи них;

- не выбрасывать в открытую материалы, пропитанные смазочными маслами, бензином, керосином, дизельным топливом и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также стеклянную посуду и осколки стекла;

- не выбрасывать не полностью потушенные окурки и спички;

- периодически убирать дворы индивидуальных домов, фермерских хозяйств и промышленных предприятий от сухой травы и мусора;

- при разведении костра на природе выбирать для него специально подготовленное место или место старого костра, открытую площадку, свободную от сухой травы, кустарников, деревьев и щепок. Расчищать участок от травы в радиусе 0,5-1 метр. Не оставлять костер без присмотра;

- не покидать территорию, не убедившись, что огонь полностью потушен - огонь следует сначала потушить водой, а затем засыпать землей;

- не разводить костер в ветреную погоду;

- в лесных массивах не разводить костры;

- если возник пожар, по возможности потушить его имеющимися средствами (водой, землей, плотной тканью и т.д.) и сообщить на горячую линию МЧС «112».