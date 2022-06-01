Страны НАТО не будут поставлять Украине истребители F-16

США и другие члены НАТО не обсуждают поставки высококлассных истребителей F-16 Fighting Falcon для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит журналу Air Force Magazine.

По ее словам, решение о непредоставлении Украине определенных видов вооружения, в том числе истребителей, согласовано странами-членами НАТО и Министерством обороны США, и поставки F-16 ВСУ не стоят на повестке дня. Даже перспектива затяжного конфликта между Россией и Украиной не изменила стратегии НАТО, добавила Смит.