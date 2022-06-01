HР уходит из Беларуси и России

Hewlett Packard Enterprise официально объявила о прекращении деятельности в Беларуси и России. В конце февраля после нападения России на Украину компания приостановила работу в двух странах.

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнерами, поскольку мы сворачиваем деловые операции в двух странах», — говорится в заявлении HPE.

Генеральный директор HPE Антонио Нери заявил CRN, что после вторжения России в Украину в компании решили взять паузу в 90 дней. Однако по их прошествии видно, что конфликт не разрешился, поэтому руководство решило, что дальнейшая работа в России и Беларуси нецелесообразна. Отмечается, что продажи HPE в двух странах составляли менее 2% от глобального сбыта.