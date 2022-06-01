«В два раза меньше, чем от Азербайджана»: Григорян ответил на неудобные вопросы

Число представителей сторон в комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией не играет существенной роли. Такое мнение армянским журналистам высказал секретарь Совбеза РА Армен Григорян, отвечая на вопрос, почему с армянской стороны в два раза меньше представителей, чем с азербайджанской.

Как отметил Григорян, члены комиссии обсуждают вопросы со специалистами в различных форматах.

"Рабочая группа ведет подготовку, прежде чем приступить к переговорам. Если в группу входит замминистра, это не значит, что сотрудники ведомства не участвуют в подготовке. Не вижу проблем с точки зрения состава", - сказал Григорян на брифинге после заседания правительства Армении.

Что касается предстоящей второй встречи в Москве, то на ней, естественно, будут обсуждаться вопросы, касающиеся делимитации границы.

"Это станет продолжением первой встречи. Рабочие группы обсудят, как продвигаться вперед в данном вопросе", - пояснил секретарь Совбеза Армении.