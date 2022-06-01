Тайвань оставил Россию и Беларусь без чипов и микропроцессоров

Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Беларусь, сообщает Digitimes со ссылкой на Минторг страны.

Согласно информации, под запрет попали некоторые микропроцессоры или микросхемы. При этом запрет для Беларуси обоснован тем, что страна может помогать России обходить запреты и поставлять чипы.

Под ограничения, в частности, попали чипы с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхемы более чем с 144 контактами. "Литографическое оборудование, которое выполняет проецирование и перенос изображения, операции пошагового и повторного выполнения или операцию пошагового сканирования, а также сканирующие электронные микроскопы, предназначенные для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов, тоже находятся под запретом", — говорится в материале.