В Молдове хотят разрешить присутствие иностранных военных в стране

Власти Молдовы готовят законопроекты, которые позволят ввести в страну иностранный контингент со своим оружием, оппозиция хотела исключить эти вопросы из повестки парламента, заявил депутат от партии "Шор" Вадим Фотеску. Об этом передает РИА Новости.

"Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдовы и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты", - заявил Фотеску.

Речь идет об инициативе правительства о внесении поправок в закон о государственной границе и закон о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия". В частности, в закон о госгранице внесут пункт о том, что охранять рубежи Молдовы могут представители иностранных и международных специализированных агентств. Кроме того, этим иностранным представителям разрешат ввозить, носить и использовать на территории Молдовы оружие для защиты и охраны.