Адвокат Чубайса отказался комментировать проверки российских силовиков

«Слухи не комментирую», - сказал РИА Новости адвокат Александр Аснис, говоря о сведениях в СМИ об опросе правоохранителями свидетелей и поиске ими следов коррупционных преступлений.

Адвокат экс-главы « Роснано » Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках.

Ранее российские СМИ сообщали, что служащие силовых ведомств России подозревают экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение в коррупции. «Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — сообщал ТАСС со ссылкой на свои источники.

В середине марта СМИ сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (из «Роснано» он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с российской агрессией в Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.