МИД Израиля: если Иран придет с войной, то они найдут ее у себя
Министр иностранных дел Яир Лапид в интервью изданию The Jerusalem Post заявил, что если новая сделка с Ираном будет реализована, она не будет применяться к Израилю.
«Это никоим образом не относится к нам, и мы собираемся сделать все необходимое, чтобы Иран не стал ядерной страной», - сказал он.
Лапид не стал комментировать взрыв завода по созданию беспилотников в Иране, а также убийство полковника Корпуса стражей исламской революции, в которых обвиняют Израиль, однако отметил, что Тель-Авив не раз заявлял миру, что «не собирается терпеть это и дальше».
«Иран заявляет, что они могут принести войну к нашему порогу, потому что мы никогда не сможем принести ее к ним. Этого не произойдет. Я понимаю, почему они так считали в предыдущие годы, но это не сработает с нынешним правительством, - сказал министр иностранных дел.
Он добавил, что «если иранцы принесут войну к нашему порогу, то они найдут войну и у себя».
«Если они хотят этого избежать, то и мы будем этого избегать», - сказал глава МИД Израиля.