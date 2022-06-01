МИД Израиля: если Иран придет с войной, то они найдут ее у себя

Министр иностранных дел Яир Лапид в интервью изданию The Jerusalem Post заявил, что если новая сделка с Ираном будет реализована, она не будет применяться к Израилю.

«Это никоим образом не относится к нам, и мы собираемся сделать все необходимое, чтобы Иран не стал ядерной страной», - сказал он.

Лапид не стал комментировать взрыв завода по созданию беспилотников в Иране, а также убийство полковника Корпуса стражей исламской революции, в которых обвиняют Израиль, однако отметил, что Тель-Авив не раз заявлял миру, что «не собирается терпеть это и дальше».