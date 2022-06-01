Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом он написал в своем Twitter.

«Обсудили с Петером Сийярто закупки Венгрией в перспективе газа из Азербайджана, а также расширение сотрудничества с компанией MOL», - написал он.

Напомним, что ранее, выступая на конференции в Баку, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в поставках газа из Азербайджана.