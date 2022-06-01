Китай предупредил Израиль из-за интервью министра из Тайваня

Редактор газеты The Jerusalem Post сообщил, что после публикации интервью с министром иностранных дел Тайваня он получил гневный звонок из Китая, который пригрозил ухудшить отношения с Израилем, передает «Курсор».

Согласно информации, Яков Кац опубликовал интервью с Джозефом Ву, который предупредил Израиль не сближаться с Китаем, о чем также предупреждали сменяющие друг друга американские администрации. Вскоре Кацу позвонил высокопоставленный дипломат из китайского посольства в Тель-Авиве, о чем он рассказал в интервью Jewish Telegraphic Agency.

«Он сказал, что если я не отзову статью, они разорвут связи с The Jerusalem Post и что этот шаг также повредит и подорвет отношения между Государством Израиль и Китаем», - сказал Кац, не называя имени дипломата.