Подразделения курдских террористических группировок покинули свои позиции после сообщений о готовящемся наступлении турецкой армии. Отметим, как сообщают турецкие СМИ, Анкара решила начать новую военную операцию по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии.

По имеющимся данным, окопы курдских группировок опустошены на сирийских территориях, граничащих с районом Каркамыш Газиантепского района Турции. Позиции на горе Сейаде, расположенной между городом Джераблус, контролируемым Турцией, и городом Менбидж, удерживаемым террористами, в настоящее время не демонстрируют активности. Сообщается, что курдские группировки, связанные с РПК, покинули пункты обороны и отступили в горы, чтобы избежать воздушных и артиллерийских ударов Турции.