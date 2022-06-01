Турецкая армия готовится к атаке. Курды выходят из окопов главное на этот час
Подразделения курдских террористических группировок покинули свои позиции после сообщений о готовящемся наступлении турецкой армии. Отметим, как сообщают турецкие СМИ, Анкара решила начать новую военную операцию по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии.
По имеющимся данным, окопы курдских группировок опустошены на сирийских территориях, граничащих с районом Каркамыш Газиантепского района Турции. Позиции на горе Сейаде, расположенной между городом Джераблус, контролируемым Турцией, и городом Менбидж, удерживаемым террористами, в настоящее время не демонстрируют активности. Сообщается, что курдские группировки, связанные с РПК, покинули пункты обороны и отступили в горы, чтобы избежать воздушных и артиллерийских ударов Турции.
Сообщается, что курды оставили и другие территории, смежные с контролируемыми турецкой армией.
В ходе предыдущих операций турецкая армия сначала наносила воздушные и наземные удары по курдским группировкам, связанным с РПК. Затем поддерживаемые Турцией оппозиционные подразделения Сирийской национальной армии атаковали курдские позиции при поддержке турецких танков и военных подразделений коммандос. Именно от авиаударов истребителей и «Байрактара», а также артиллерийских ударов курдские группировки понесли наибольшие потери.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в выступлении перед парламентом, что они полны решимости начать новую военную операцию на севере Сирии. По словам Эрдогана, первыми целями операций станут города Тель-Рифат и Манбидж. Затем будут очищены другие районы, контролируемые группами, связанными с РПК.
США же обеспокоены планами Турции начать новую военную операцию на севере Сирии. Накануне было объявлено, что американские войска возвращаются на заброшенные базы на севере Сирии в 2019 году для поддержки «Сирийских демократических сил», состоящих в основном из сирийских боевиков.