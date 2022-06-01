Николаев подвергается обстрелам со стороны российских войск с территории временно оккупированной Херсонщины с более чем 10 позиций. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

"Обстрелы (Николаева – ред.) идут из Херсонской области. Там много позиций, откуда они стреляют, где-то более 10 точек. Нельзя точно посчитать количество, ведь они с разных точек обстреливают", - отметил председатель ОВА.