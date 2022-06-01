Турция опровергла заявления Германии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич заявил, что Турция решительно осуждает и отвергает необоснованные заявления Германии против Турции, передает Anadolu.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные заявления канцелярии Федеративной Республики Германии против нашей страны. Для Германии недопустимо попасть в ловушку провокаций Греции и участвовать в клеветнической кампании против нашей страны. Греция является единственной страной в мире, которая утверждает, что имеет более широкое воздушное пространство, чем ее территориальные воды. Мягко говоря, неточно описывать полеты в пределах 6-10 миль от международного воздушного пространства как "нарушение воздушного пространства Греции", - отметил Билгич.

Он выразил надежду, что Германия предложит Греции действовать в соответствии с международными соглашениями, “а не будет делать предвзятые заявления, не соответствующие духу союзничества".

Ранее заместитель пресс-секретаря правительства Германии Бюхнер заявил, что Турция нарушила воздушное пространство Греции.