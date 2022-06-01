Турция назначит в Азербайджан и еще восемь стран атташе по делам оборонпрома

В посольства Турции в девяти странах, в том числе и в Азербайджане, будут назначены атташе по делам военно-промышленного комплекса (ВПК). Соответствующее решение опубликовано в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete.

Согласно документу, атташе по делам оборонпрома будут работать при посольствах, отслеживая и анализируя тенденции в сфере военно-промышленного комплекса зарубежных стран и информируя об этом Анкару.

При этом они будут представлять Турцию на мероприятиях в сфере оборонной промышленности, продвигать усилия по расширению экспорта оборонной продукции, обсуждать совместные проекты в сфере ВПК.

Атташе по делам военно-промышленного комплекса будут работать в посольствах Турции в Азербайджане, Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Катаре, Малайзии, Пакистане и Омане.