Финляндия не станет экстрадировать в Турцию террористов PKK и FETÖ

Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из «Рабочей партии Курдистана» (PKK) и членов террористической организации FETÖ. Как пишет ТАСС, об этом заявил Йохан Кварнстрем, депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил Швеции и Финляндии условие по вопросу вступления в НАТО, призвав эти страны прекратить поддержку террористических группировок. В телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё Эрдоган заявил, что "несовместимо с духом дружбы и союза" закрывать глаза на "террористические организации", представляющие угрозу для союзника по НАТО.