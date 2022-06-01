Министерство обороны России опубликовало ролик, якобы снятый на поле боя в Украине. На самом деле это кадры из учебной части в Белгороде, выяснили журналисты «Настоящего времени», изучив метаданные видео.

Как сообщает Минобороны, в ролике продемонстрирована «работа ремонтных подразделений в ходе специальной военной операции». Герой видео — российский военный в каске и балаклаве — рассказывает, что они приезжают на поле боя и забирают поврежденную и сломанную технику, однако «поле боя» — это 357-й учебный центр Военно-космических сил России, расположенный на западе Белгорода.

Его точные координаты скрыты в характеристиках видео. Также там указан автор ролика — dimk-6. Это подтверждает и анализ самого видео, который провело «Настоящее время». Буксировка якобы поврежденного танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового товарищества «Фазенда». Его дома видны на кадрах.