Зеленский назвал точное число оккупированных населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация оккупировала более 3 тысяч населенных пунктов Украины. Наши бойцы уже освободили чуть больше тысячи. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к народу и политикам Люксембурга.

Как отметил Зеленский, с начала полномасштабного вторжения:

- Россия зашла в 3620 населенных пунктов;

- украинские бойцы уже освободили 1017 населенных пунктов;

- еще необходимо освободить 2603.