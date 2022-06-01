В Кремле не следят за судьбой Чубайса

Кремль не следит за событиями вокруг покинувшего Россию бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, в отношении которого сейчас проводятся проверки на коррупцию. Об этом, как пишет ТАСС, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться", - сказал он в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за судьбой Чубайса.

Накануне источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны Чубайса и его окружения. В интересах следствия источник не уточнил, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь.