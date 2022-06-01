Лучшему футбольному арбитру Азербайджана доверили матч европейских «карликов»
Самый опытный действующий футбольный арбитр Азербайджана Алияр Агаев получил очередное международное назначение.
5 июня он будет судить матч Лиги наций между сборными двух европейских «карликовых» государств – Сан-Марино и Мальты. Игра состоится в городке Серравалле.
Помогать Алияру Агаеву будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Аким Эмрели, а также резервный рефери Рауф Джаббаров.
Сан-Марино и Мальта выступают в слабейшем дивизионе Лиги наций – в дивизионе D. В одной группе с ними играет также Эстония.