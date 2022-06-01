Азербайджанец попытался купить 23 слитка золота и теперь выплатит штраф

Житель Калганского района Забайкальского края получил 1,5 года условного срока за попытку продать 23 золотых слитка гражданину Азербайджана, передает АиФ.

Как отмечает издание, сделка была обговорена в конце 2021 года. Происхождение золота неизвестно – обвиняемый заявил, что нашел слитки в квартире отца после его смерти.

Забайкальца задержали в Чите в момент совершения сделки. Помимо срока ему и гражданину Азербайджана придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа.