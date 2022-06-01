Кремль о проведении референдумов в Донбассе
Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность “республик”, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое - это должно быть решение этих людей. И второе - для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", - сказал Песков, комментируя заявление Слуцкого и отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли такие сценарии в Кремле и как относятся к таким инициативам.
"Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских «националистов» по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума). Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия", - пояснил он.
Ранее в интервью РИА Новости глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.