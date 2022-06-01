Кремль о проведении референдумов в Донбассе

Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность “республик”, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое - это должно быть решение этих людей. И второе - для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", - сказал Песков, комментируя заявление Слуцкого и отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли такие сценарии в Кремле и как относятся к таким инициативам.