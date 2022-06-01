Пограничники задержали контрабандиста с золотыми украшениями из Ирана

Сотрудники погранотряда «Гёйтепе» погранвойск Государственной пограничной службы пресекли контрабандный ввоз золотых украшений и сигарет из Ирана в Азербайджан.

Как заявили в ведомстве, в среду, 1 июня, пограничники заметили двух неизвестных лиц на территории заставы вблизи села Аваш Ярдымлинского района, которые, нарушив государственную границу, двигались из Ирана в Азербайджан.

Один из нарушителей границы был задержан во дворе своего дома. Установлено, что это житель села Аваш Ярдымлинского района 36-летний Мехман Гулиев.