Пограничники задержали контрабандиста с золотыми украшениями из Ирана
Сотрудники погранотряда «Гёйтепе» погранвойск Государственной пограничной службы пресекли контрабандный ввоз золотых украшений и сигарет из Ирана в Азербайджан.
Как заявили в ведомстве, в среду, 1 июня, пограничники заметили двух неизвестных лиц на территории заставы вблизи села Аваш Ярдымлинского района, которые, нарушив государственную границу, двигались из Ирана в Азербайджан.
Один из нарушителей границы был задержан во дворе своего дома. Установлено, что это житель села Аваш Ярдымлинского района 36-летний Мехман Гулиев.
В ходе допроса он признался, что вместе с 32-летним Рагимом Майыловым нарушил государственную границу, чтобы по заказу другого односельчанина Назима Агаева привезти золотые украшения из Ирана.
При обыске дома Гулиева обнаружено свыше 10 кг ювелирных украшений. Было установлено, что другой участник преступления Р.Майылов скрылся. В ходе обыска квартиры Р.Майылова были обнаружены и изъяты 7050 коробок сигарет «MARLBORO», привезенных из Ирана.