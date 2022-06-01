В офисе партии Додона изымают документы

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры изымают документы в офисе Партии социалистов Молдовы, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования, сообщила РИА Новости глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек.

"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры проводят процедуру по изъятию документов из офиса Партии социалистов. Операция проходит в рамках расследования дела о незаконном финансировании политической партии", - заявила Керпек.

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.