Икрам Нур, автор haqqin.az 15:21

Как сообщал ранее haqqin.az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции в Сирии. Он заявил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию безопасной зоны. Поэтому Турция проведет операцию по защите нации и местного населения. Политическое прикрытие своей нынешней операции в Сирии турецкая сторона подготовила безукоризненно, нужно отдать Эрдогану должное. Объявляя о ее начале, президент заявил: «Мы очищаем районы Таль-Рифат и Манбидж (север Сирии) от террористов и будем постепенно переходить в другие районы… Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?».

Всего несколько слов – и странам НАТО поставлен ультиматум: «Ваше недовольство действиями Турции будет воспринято как поддержка курдских террористов, а значит, будет стоить согласия Турции на прием новых членов в Североатлантический альянс». Как и предполагалось, основной удар будет нанесен по Таль-Рифат и Манбидж. А затем, по словам Эрдогана, последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией. Атака будет осуществлена со стороны уже подконтрольных Анкаре сирийских регионов Африн, Аазаз и Джараблус. Как и ранее, главной ударной силой выступят местные протурецкие группировки, собранные в «Сирийскую национальную армию» (СНА), которые сегодня ночью уже начали артиллерийский обстрел позиций курдов. При всех громких заявлениях командование курдских SDF прекрасно понимает – против комбинированных ударов турецкой армии и ее местных прокси им не устоять. Что уже было продемонстрировано в ходе предыдущих трех операций, когда курдскую оборону турецкий натиск сминал как пустую картонную коробку. Им требуется поддержка Вашингтона и Москвы. Только совместные действия двух этих игроков спасли SDF от полного разгрома в 2019 году.