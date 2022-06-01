«Момент истины» Эрдогана… А Путин сливает проамериканских курдов наша аналитика
Как сообщал ранее haqqin.az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции в Сирии. Он заявил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию безопасной зоны. Поэтому Турция проведет операцию по защите нации и местного населения.
Политическое прикрытие своей нынешней операции в Сирии турецкая сторона подготовила безукоризненно, нужно отдать Эрдогану должное. Объявляя о ее начале, президент заявил: «Мы очищаем районы Таль-Рифат и Манбидж (север Сирии) от террористов и будем постепенно переходить в другие районы… Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?».
Всего несколько слов – и странам НАТО поставлен ультиматум: «Ваше недовольство действиями Турции будет воспринято как поддержка курдских террористов, а значит, будет стоить согласия Турции на прием новых членов в Североатлантический альянс».
Как и предполагалось, основной удар будет нанесен по Таль-Рифат и Манбидж. А затем, по словам Эрдогана, последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией. Атака будет осуществлена со стороны уже подконтрольных Анкаре сирийских регионов Африн, Аазаз и Джараблус. Как и ранее, главной ударной силой выступят местные протурецкие группировки, собранные в «Сирийскую национальную армию» (СНА), которые сегодня ночью уже начали артиллерийский обстрел позиций курдов.
При всех громких заявлениях командование курдских SDF прекрасно понимает – против комбинированных ударов турецкой армии и ее местных прокси им не устоять. Что уже было продемонстрировано в ходе предыдущих трех операций, когда курдскую оборону турецкий натиск сминал как пустую картонную коробку. Им требуется поддержка Вашингтона и Москвы. Только совместные действия двух этих игроков спасли SDF от полного разгрома в 2019 году.
Но здесь-то и начинаются их главные проблемы. Да, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая сегодня ночью, заявил, что военная операция Турции в Сирии подорвет региональную стабильность, и что Вашингтон против ее проведения. Однако будут ли они вмешиваться на стороне курдов? Крайне маловероятно, а если какое-то вмешательство и будет иметь место, то оно выйдет крайне декоративным – не та нынче ситуация в мире для США, чтобы они пошли на серьезные осложнения в отношениях с Турцией.
Москва тоже недовольна активностью Анкары, но поделать с этим ничего не может. Все ее силы сейчас отвлечены на украинский фронт, а Турция соблюдает конвенцию Монтрё и не пускает корабли стран НАТО в Черное море. К тому же она не присоединилась к санкциям против России и не оспаривает ее права на две базы в Сирии - Хмеймим и Тартус. К чему в такой конфигурации Москве рисковать российско-турецкими отношениями и поддерживать «каких-то там курдов». Тем более, что они больше проамериканские, чем пророссийские.
По сути, Эрдоган объявил в Сирии «момент истины», в ходе которого он предлагает своим партнерам доказать искренность их заявлений о поддержке нормальных отношений с Турцией. Причем выбрал для этого крайне благоприятный момент, когда отказать ему было бы крайне опрометчиво и со стороны США, и со стороны России. Именно так и должна делаться большая политика. Именно так и должны готовиться специальные военные операции.
Теперь весь вопрос в том, удастся ли ему выдержать высокие темпы наступления. Если это произойдет и первые цели - взятие Таль-Рифата и Манбиджа - будут достигнуты в течение максимум месяца, никто его ни в чем обвинять не будет. Все сделают вид, что ничего особенного не произошло.