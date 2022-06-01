США построят в Польше более ста военных объектов

Более 110 военных объектов США будут построены в Польше в течение ближайших 10 лет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам посол США в Польше Марек Бжезинский.

В четверг в польском Повидзе, где размещена боевая батальонная группа США, начали строить склад вооружения.

"Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета. В течение следующих 10 лет запланировано (строительство – ред.) более 110 похожих объектов", - сказал Бжезинский. "Это все для того, чтобы значительно повысить нашу боевую готовность. Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - пояснил посол.

В Польше в общей сложности расквартированы 12 тысяч американских военнослужащих.