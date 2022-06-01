В России пригрозили Украине «демилитаризацией на гораздо большую глубину, чем Донбасс»

Поставки американского дальнобойного оружия в Украину несут угрозу территории России. Из-за этого Украине требуется «демилитаризация на гораздо большую глубину, чем Донбасс». Об этом в четверг, 2 июня, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Он сослался на данные российского Минобороны о том, что якобы в ближайшее время в город Шостка Сумской области ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности и будут наноситься удары по приграничной территории России.

«Знает ли Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 километров? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском театре военных действий, до 500 километров», – отметил российский сенатор, придя к выводу, что с учетом новых поставок США для безопасности РФ «требуется демилитаризация на глубину гораздо большую, чем Донбасс».

Климов назвал НАТО соучастником «русофобского киевского режима». И теперь, по его мнению, у Росии нет иного выхода, «чем в полном объеме завершить демилитаризацию всей территории, откуда исходит прямая военная угроза России, «ЛНР», «ДНР».