Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" и Общественное Объединение «Региональное Развитие» Фонда Гейдара Алиева при поддержке Бакинского оздоровительного центра организовали в Дашкесане очередную акцию по медицинскому осмотру детей.

Как сообщили haqqin.az в ЗАО, в рамках трехдневной акции, приуроченной к 1 июня – Всемирному дню защиты детей, маленькие жители Гушчу, Човдар, Чайкянд, Шадах и других деревень Дашкесана воспользовались различными медицинскими услугами. Команда специалистов, специализирующихся в области хирургии, педиатрии, терапии, эндокринологии, гепатологии, ЛОР, кардиологии, урологии, а также онкологии обследовала детей и оказала им амбулаторно-лечебную и профилактическую помощь. Помимо физикального обследования, были проведены инструментальные (ЭКСО, ЭКС, УЗИ и др.), а также лабораторные исследования, в соответствии с диагнозом дети были обеспечены соответствующими лекарственными препаратами.

В первый день акции к осмотру были привлечены также члены семей шехидов, проживающих в Дашкесанском районе. Аниматоры в роли сказочных персонажей и героев мультфильмов проводили развлекательные игры, детям были вручены различные игрушки и школьные принадлежности. Всего в рамках проекта было обследовано более 600 маленьких жителей.