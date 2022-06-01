Тайвань и Евросоюз в четверг проведут переговоры на высоком уровне, темой которых станут усилия ЕС по развитию производства чипов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно данным издания, в четверг вечером глава тайваньского экономического ведомства Ван Мэйхуа проведет видеовстречу с высокопоставленным чиновником ЕС в сфере торговли. Кто именно будет представлять ЕС на переговорах, не сообщается, однако Reuters отмечает, что речь может идти о заместителе главы Еврокомиссии Валдисе Домбровскисе.

Агентство уточняет, что в феврале Евросоюз обнародовал Акт микрочипов ЕС, в котором Тайвань, где находятся компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) и ряд других крупных производителей полупроводников, упоминается в качестве "партнера-единомышленника".