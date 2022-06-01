Зеленский: Россия разрушила почти весь Донбасс и готова продолжать убивать

"Российская армия разрушила уже почти весь Донбасс. Этот некогда один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен. Оккупанты уничтожают его город за городом. Достаточно взглянуть на город Мариуполь. Там было полмиллиона населения, обычная мирная жизнь, важный промышленный город. Теперь там выжженные развалины. И мы еще даже не знаем точно, сколько всего наших людей убили оккупанты. Минимум десятки тысяч - десятки тысяч за время, чуть меньше, чем 100 дней", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы желают оставаться такими, какие они есть: "Именно сейчас эта война России против Украины является решающей и для всей Европы. Это война за ценности".

"Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же будет преобладать тот один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время. Такое, какое уже было в истории Европы, которое принесло континенту много страданий и жертв. И эхо которого еще можно сегодня, к сожалению, иногда услышать в голосах тех, кто пытается нарушить европейское единство. Тирания должна проиграть. Чтобы Европа могла остаться такой, какая она есть. Свободная, открытая, объединенная и способная быть сильной в многообразии", - отметил президент Украины.