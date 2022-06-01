Финляндия не ждет ответа России на вступление в НАТО

Хельсинки не ждет, что Россия предпримет какие-либо конкретные действия против Финляндии, если последняя будет принята в НАТО. Об этом в интервью телеканалу Rudaw заявил Йохан Кварнстрем, депутат финского парламента.

"[Этого не будет] ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Но <...> шаги России предугадать невозможно, и поэтому мы должны быть готовыми не только к актуальным вызовам, но и создать систему, рассчитанную на долгосрочную перспективу", - сказал он, отвечая на вопрос о риске ответа со стороны РФ на вступление его страны в альянс.

Он отметил, что в Финляндии "традиционно сильна оборона": "Потому что в истории, в 1930-х и 1940-х годах у нас были войны с Россией. С того времени мы уделяли большое внимание оборонной сфере и готовили ее для самых разных сценариев - и с точки зрения традиционных методов ведения войны, и ее новых цифровых видов. Мы очень серьезно к этому относимся".