Перерезавший горло своей матери Джафаров предстает перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 32-летнего Самира Джафарова, обвиняемого в убийстве своей матери.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для дальнейшего расследования. В ближайшие дни состоится подготовительное заседание суда.

Отметим, что убийство произошло 23 декабря 2021 года на территории Насиминского района столицы. Самир Джафаров поссорился со своей 62-летней матерью Басти Джафаровой в съемной квартире и ножом перерезал ей горло.

По данному факту прокуратурой Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. С. Джафаров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.